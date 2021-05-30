Сделать сайт под ключ

Мне нужен сайт визитка для языковой школы, простой но красивый. Скажите пожалуйста сколько в среднем будет стоить дизайн и верстка отдельно. Какие есть варианты сделать дизайн? К примеру я слышал можно купить шаблон и это дешевле. Каким образом вы предлогаете сделать дизайн, сколько это будет стоить и в чем преимущество выбраного вами способа?