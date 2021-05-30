Сделать сайт под ключ

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Закрыт37 заявок1685 просмотров

Мне нужен сайт визитка для языковой школы, простой но красивый. Скажите пожалуйста сколько в среднем будет стоить дизайн и верстка отдельно. Какие есть варианты сделать дизайн? К примеру я слышал можно купить шаблон и это дешевле. Каким образом вы предлогаете сделать дизайн, сколько это будет стоить и в чем преимущество выбраного вами способа?

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