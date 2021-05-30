Необходимо создать сайт. Полное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1nHX7kmIZnz5lrxykTPfZAkpKvOoqdEzT_NVMMH85VsI/edit
Статьи на сайт (476 тыс. симв.)
Сайт по перевозкам. 155 статей на страницы по направлениям перевозок.
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