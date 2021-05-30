Разработать пять страниц для инстаграм.

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Закрыт1 заявка143 просмотра

Здравствуйте, 

страницы только в одной теме - "Мы доставим вкусный шашлык".

из примера для ориентира - Ваша работа по фреш доставке.

Там понятный контекст с человеком-профессионалом и продукцией,  правильные цвета и стилистика.

Вся сложность в том, что пять страниц нужно будет выполнить по одной теме.

Далее будет заказ на пять страниц в другой теме - "На вынос", затем пять страниц по теме наших контактов.

Т.е. идея в том, что эти страницы будут появляться в ленте подписчиков периодически, ненавязчиво напоминая о возможности заказать что-нибудь у нас. Очень похожа на таргет-рекламу. 

Из всего что будет сделано Вами, в итоге нужно будет собрать ролик на таргет-рекламу.

Хотели отойти от традиционной стилистики еды на вынос, натянуто информационной.

Из первичных материалов есть только лого, возможно Вы захотите его изменить (доработать) - готов это рассмотреть.

4 года назад
Qairat_Bakiyanov
Кайрат 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
28 отзывов
4 года назад

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