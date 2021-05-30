Разработать пять страниц для инстаграм.

Здравствуйте,

страницы только в одной теме - "Мы доставим вкусный шашлык".

из примера для ориентира - Ваша работа по фреш доставке.

Там понятный контекст с человеком-профессионалом и продукцией, правильные цвета и стилистика.

Вся сложность в том, что пять страниц нужно будет выполнить по одной теме.

Далее будет заказ на пять страниц в другой теме - "На вынос", затем пять страниц по теме наших контактов.

Т.е. идея в том, что эти страницы будут появляться в ленте подписчиков периодически, ненавязчиво напоминая о возможности заказать что-нибудь у нас. Очень похожа на таргет-рекламу.

Из всего что будет сделано Вами, в итоге нужно будет собрать ролик на таргет-рекламу.

Хотели отойти от традиционной стилистики еды на вынос, натянуто информационной.

Из первичных материалов есть только лого, возможно Вы захотите его изменить (доработать) - готов это рассмотреть.