Есть готовый сайт texosmotr888.ru нужно сделать полностью такой же, информация на сайте полностью остаётся, можно использовать какой то копирайтинг. оформление нужно совершенно отличное от него. срок ...
Разработать пять страниц для инстаграм.
Здравствуйте,
страницы только в одной теме - "Мы доставим вкусный шашлык".
из примера для ориентира - Ваша работа по фреш доставке.
Там понятный контекст с человеком-профессионалом и продукцией, правильные цвета и стилистика.
Вся сложность в том, что пять страниц нужно будет выполнить по одной теме.
Далее будет заказ на пять страниц в другой теме - "На вынос", затем пять страниц по теме наших контактов.
Т.е. идея в том, что эти страницы будут появляться в ленте подписчиков периодически, ненавязчиво напоминая о возможности заказать что-нибудь у нас. Очень похожа на таргет-рекламу.
Из всего что будет сделано Вами, в итоге нужно будет собрать ролик на таргет-рекламу.
Хотели отойти от традиционной стилистики еды на вынос, натянуто информационной.
Из первичных материалов есть только лого, возможно Вы захотите его изменить (доработать) - готов это рассмотреть.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен4 года назад
Сайт расположен по адресу investation.ru. Цель создания сайта - презентовать модель управления активами в форме ценных бумаг на фондовом рынке, дающую существенные преимущества перед самостоятельным управлением и другими методами. От пользователя ожидается, что ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую, коллеги! Снова мне нужна говенная копия) Необходимо сделать копию сайта banki.ru, однако более упрощенную, и только той его части, где идут отзывы: https://www.banki.ru/services/responses/list/ Будет куда меньше страниц: ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Создать сайта в химической отрасли. Посмотрите вот этот сайт: "противопожарные двери спб ДЛ Групп" Нужен либо такой либо лучше сайт. У нас на сайте будет не так много продукции как у них. ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
Предпочтения: - Wordpress - Bitrix ( Что лучше продвигается? ) Предоставляем: ТЗ со схемой и желаемым функционалом, тексты, фото, видео контент. Сайт о компании с "подключением" к ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт под ключ Wordpress Opencart или Modx Нужен новый сайт, на замену старого: macaronshop.ru Нарисовали вот такой дизайн: https://www.figma.com/file/gwdBn4iguCkdJ4TynOogdz/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8 т3 в приложениеСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день коллеги, имеется сайт, и требуется сделать простой ЛК с заявкой внутри, в виде отдельной страницы, с подтверждением почты, а на сайт я уже ее сам воткну. Нужно реализовать валидацию полей, и интеграцию с ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть лендинг на тильде. Нужно выгрузить исходный код, чтобы можно было залить на свой хостинг. Лендинг мой - не чужой.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $300
Сайт компании полиграфических услуг. novik-art.com.ua Нужно довести его до ума. Задачи следующие: 1.Закончить верстку. 1.1 Добавить в пункте продукция каждому виду по странице (визитки, ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 года назад