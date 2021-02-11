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ТОП-10— Фирменный стиль
ТОП-20— Наружная реклама
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
год назад
Спасибо за интерес к проекту.
Ответный отзыв
Спасибо за оперативный конкурс!
$50
10 баллов
2 года назад
Лого получился современным и запоминающимся, очень классный, спасибо большое!
Ответный отзыв
Отличный заказчик с поставленной задачей, хороший конкурс! Всем рекомендую!
$50
10 баллов
2 года назад
Евгений точно уловил контекст задания. Всё сделано чётко и быстро. Работой полностью довольны !
Ответный отзыв
Все хорошо! Спасибо за конкурс!
$10
10 баллов
3 года назад
Отлично все выполнено, Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую!
$70
10 баллов
3 года назад
Спасибо за отличную работу!
Ответный отзыв
Все хорошо, было интересно поработать...
Логотипы и Знаки
24 отзыва
от $50
от 2 дней
#117
Дизайн продукции
2 отзыва
от $25
от 1 дня
#108
Фирменный стиль
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#9
Наружная реклама
нет отзывов
от $25
от 3 дней
#14
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $25от 3 дней
#382