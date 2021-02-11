jechernetsov

Евгений Чернецов jechernetsov

 
44 годаЛатвия/Рига
10 лет на фриланс-бирже
онлайн
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
26
безопасных платежей
ТОП-10
Фирменный стиль
ТОП-20
Наружная реклама
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Отзывы заказчиков
seostrelcov
Юрий 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
год назад
Логотип и иконка для магазина кухонных товаров De K&#252;che
Спасибо за интерес к проекту.
Спасибо за оперативный конкурс!
Ответный отзыв
Dostigatora
Алексей 
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
2 года назад
Логотип для бюро авторских туров LINEeXpedition
Лого получился современным и запоминающимся, очень классный, спасибо большое!
Отличный заказчик с поставленной задачей, хороший конкурс! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Cosmos0574
49 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$50
10 баллов
2 года назад
Разработать логотип
Евгений точно уловил контекст задания. Всё сделано чётко и быстро. Работой полностью довольны !
Все хорошо! Спасибо за конкурс!
Ответный отзыв
Pavel8611
Павел 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
КОНКУРС на лучший логотип
Отлично все выполнено, Рекомендую
Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
3 года назад
Обновление логотипа
Спасибо за отличную работу!
Все хорошо, было интересно поработать...
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
24 отзыва
от $50
от 2 дней
#117
Дизайн продукции
2 отзыва
от $25
от 1 дня
#108
Фирменный стиль
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#9
Наружная реклама
нет отзывов
от $25
от 3 дней
#14
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $25от 3 дней
#382