Pavel8611

Павел Pavel8611

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Контакты

мой телеграмм: https://t.me/Pavel_x12

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$215
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
22
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Jalgas
Жалгас 
27 лет
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
$30
10 баллов
7 месяцев назад
Настроить автодозвон через zadarma используя API
Интеграция API
Было немного сложно но справились. Всегда на связи на все вопросы отвечает. Рекомендую!
Рекомендую как отличного разработчика!!
Ответный отзыв
shakarimkuantaev
28 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Логотип компании
Создание логотипов
спасибо за работу!
Отличный исполнитель Рекомендую!!))
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
54 года
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
$20
10 баллов
2 года назад
Логотип компании
Создание логотипов
Дякую за конкурс. Рекомендую!
Дякую)
Ответный отзыв
RomashPS
Павел 
30 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Администратор для Настроийки виртуальной АТС на zadarma.com
Все отлично
Рекоменду! Отличный исполнитель !
Ответный отзыв
GTX750
23 года
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
$40
10 баллов
3 года назад
Дополнить существующую базу номерами телефонов и именами владельцев
Отличный заказчик, оплата сразу после выполнения работы.
Рекомендую!! Все как было договорено
Ответный отзыв
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