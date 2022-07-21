Необходимо получить данные в формате JSON через вебхук на VPS. Задача включает в себя извлечение нескольких строк из полученных данных и их дальнейшую пересылку. Уточните детали по работе с вебхуками и формату данных.
мой телеграмм: https://t.me/Pavel_x12
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется настроить автодозвон через API Zadarma для обработки лидов, поступающих в веб-приложение. Задача заключается в извлечении номера телефона из данных лида и отправке его на автодозвон. Лидогенератор не предоставляет API. Ожидаем решение, стоимость и сроки выполнения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
- $1500
Ищется оператор в call-центр для работы удаленно в Калифорнии. Необходим уровень английского языка B2. Обязанности включают прием входящих звонков и ведение клиентов в сфере систем кондиционирования. Предлагается конкурентоспособная зарплата и бонусы.Служба поддержки3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется индивидуальный разработчик для создания и размещения сайта визитки на хостинге, используя существующий сайт в качестве донора. Необходимо предоставить информацию о цене и сроках выполнения работы. Работы со студиями не рассматриваются.Сайты «под ключ»52 заявкиЗакрыт2 года назад
- $60
Разработайте логотип для компании TechBridge Pacific, специализирующейся на ремонте бытовой техники. Логотип должен содержать название компании, элементы американского флага, использовать светлые тона и соответствовать бизнес-стилю. Часть букв может быть включена в дизайн логотипа.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен2 года назад
Требуется разработать скрипт, который будет извлекать адреса из файла в формате гугл таблиц, выполнять поиск по каждому адресу на сайте, копировать стоимость и вставлять её обратно в исходный файл. Скрипт должен обеспечить автоматизацию процесса наполнения базы данных актуальными ценами.Базы данных32 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо дополнить существующую базу данных из 800 строк недостающими именами с фамилиями и номерами телефонов. Оплата составляет 0,05 цента за строку. Подробности и инструкция доступны в видео.Базы данных1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется создать KML-файл с границами почтовых кодов Калифорнии, в котором выделить районы из списка указанными цветами. Важно учесть, что в списке не указаны все почтовые коды Калифорнии. Подробности можно уточнить в предоставленной таблице.Системное программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется администратор для настройки виртуальной АТС на zadarma.com. Необходимо обеспечить прием звонков на три номера одним оператором и настроить автоответчик для сбора сообщений от клиентов в нерабочее время. Ожидаемое время выполнения задачи — до 4 часов.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать логотип и фирменный стиль на его основе. Необходимо создать фирменный цвет и шрифт, а также подготовить визитку, фирменный бланк, конверт и брошюру на дверную ручку. Исходные файлы ожидаются по завершении работы.Фирменный стиль3 исполнителяЗавершен3 года назад
Требуется разработка логотипа для компании AAA Star Property Management LLC, занимающейся управлением недвижимостью в США. Логотип должен включать название компании, элементы американского флага и использовать светлые тона в бизнес-стиле. Учитывайте возможность использования частей букв в дизайне.Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен3 года назад
Ищутся волонтеры для распространения видео, помогающих собрать средства для территориальной обороны Киева и пострадавших районов. Задача включает ежедневное размещение видео в указанных группах (10-15 минут в день). Список групп предоставляется.Видеомонтаж26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются волонтеры для распространения видео на Facebook, направленных на сбор средств для территориальной обороны и пострадавших Киева и пригородов. Ежедневно необходимо делиться видео в группах, время выполнения задачи — 10-15 минут в день. Список групп будет предоставлен.Социальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются волонтеры для распространения видео на странице в Facebook, посвященной помощи территориальной обороне Киева. Задача включает шеринг видео по группам и составление списков новых групп. Первоначальный список групп уже подготовлен.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать прикладное ПО для парсинга данных с сайта Barchart. Софт должен собирать информацию каждые 10 минут, включая поля Symbol, Price, Exp Date, Open Int и IV, с первоначальной сортировкой по IV и выбором первых 10 строк таблицы.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Задача заключается в подготовке к техническому собеседованию на позицию автоматизации тестирования с использованием Selenium на Java Script. В течение месяца требуется изучить подготовку среды, запуск кода и выполнение смок тестов на определенном ресурсе. Имеется опыт в тестировании и работе с IDE.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Разработайте скрипт для Google Таблиц, который будет парсить число с указанного сайта и вставлять его в таблицу. Необходимо обеспечить автоматическое обновление данных, чтобы информация оставалась актуальной.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Разработать Telegram-бота для парсинга данных с указанной страницы, извлекая информацию о наивысшей подразумеваемой волатильности. Данные должны выводиться в чат бота. Требуется знание веб-программирования и работы с API Telegram.Веб-программирование48 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется добавить 29 000 пользователей в телеграм чат из существующей базы. Процесс должен быть выполнен постепенно. Укажите цену и сроки выполнения задачи.Социальные сети (SMM и SMO)155 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется продвижение телеграм-канала 'Моя аудиокнига' с целью набрать 10 000 пользователей. Ожидается подробная стратегия продвижения, указание сроков выполнения и смета. Необходимо учесть все аспекты SMM и SMO для достижения поставленной цели.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт4 года назад