Разработать облачную базу данных для организации с несколькими уровнями доступа. Каждый руководитель комнаты должен иметь возможность фиксировать занятые и свободные места, а также детально просматривать информацию о каждом месте. Также необходим доступ для руководителя организации для общего мониторинга. Интерфейс должен быть интуитивно понятным и удобным.