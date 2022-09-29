Дополнить существующую базу номерами телефонов и именами владельцев

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен6 заявок386 просмотров

Есть база, примерно 800 строк, надо дополнить недостающие имена с фамилиями и номерами телефонов

https://drive.google.com/file/d/1lwIU9jEvEEaY8nuxXBV-uoGaWuchZmMb/view?usp=sharing

цена строки 0,05 цента

видео инструкция:

https://drive.google.com/file/d/1lwIU9jEvEEaY8nuxXBV-uoGaWuchZmMb/view?usp=sharing

3 года назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

GTX750
23 года
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
3 года назад
$40
2 дня
Escrow
Рекомендую!! Все как было договорено
Отличный заказчик, оплата сразу после выполнения работы.

Заявки фрилансеров

Владислав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
42 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сирожиддин
 
22 года
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2 года назад
3 года назад
Иван
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
GTX750
23 года
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11 часов назад
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