Выполнить задания указанные в документе

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Закрыт2 заявки463 просмотра

очень срочно выполнить задания по sql

SQL
3 года назад
guest_16629659050929
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
12 отзывов
3 года назад

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