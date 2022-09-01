Требуется составить базу всех детских садиков и развивающих центров в Алматы, используя данные из 2ГИС. Необходимо предоставить отдельные таблицы с наименованием, контактами и адресами для каждого учреждения.
Извлечение ключа из токена с неизвлекаемым ключом
Извлечение ключа из токена с неизвлекаемым ключом рутокен, более подробно описано в статье: https://habr.com/ru/post/306034/
Заявки фрилансеров
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