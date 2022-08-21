Ищу грамотных специалистов, мастеров своего дела по работе с Google таблицами, умеющими работать со сложными кодами.

Есть готовая таблица в Google для ведения финансового отчёта оптимизированная под маркетплейс KazanExpress. Задача состоит в следующем: оптимизировать такую таблицу, чтобы можно было вести аналитику сразу по трем Маркетплейсам (WB, OZON, KaxanExpress).

Структура таблицы состоит в стартовой 1 странице, куда вставляются все данные с продаж за неделю, месяц, год, а остальные страницы этой таблицы, автоматически считают. Почему реализовано так, а не по API? - в связи с отсутствием кода, который не сможет ни когда слетать, потому как данные отчётности WB постоянно меняют. Если у Вас есть решения по такому коду, который ни когда не слетит - будет ещё лучше!

Для того, чтобы понять как оптимизировать такую таблицу для её автоматических расчётов показателей, которые она собирает и считает, нужно её посмотреть и понимание о предстоящем задании, придёт само. В связи с этим, считаю ТЗ здесь излишним. Но если необходимо, оформим.

С уважением, Сергей