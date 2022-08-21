Необходимо автоматизировать вывод товаров с планируемой отгрузкой из трех листов Google Таблицы на отдельный лист 'Отгрузка План'. Требуется создать таблицу с артикулами, штрихкодами, количеством и выбором коробов от 1 до 15. Данные должны обновляться автоматически при изменении значений в столбце 'Отгрузка План'. Также требуется объяснить, как добавить созданную функцию в оригинальный файл.
Создание фин. отчётности в гугл таблицах с выгрузки Маркетплейсов
Ищу грамотных специалистов, мастеров своего дела по работе с Google таблицами, умеющими работать со сложными кодами.
Есть готовая таблица в Google для ведения финансового отчёта оптимизированная под маркетплейс KazanExpress. Задача состоит в следующем: оптимизировать такую таблицу, чтобы можно было вести аналитику сразу по трем Маркетплейсам (WB, OZON, KaxanExpress).
Структура таблицы состоит в стартовой 1 странице, куда вставляются все данные с продаж за неделю, месяц, год, а остальные страницы этой таблицы, автоматически считают. Почему реализовано так, а не по API? - в связи с отсутствием кода, который не сможет ни когда слетать, потому как данные отчётности WB постоянно меняют. Если у Вас есть решения по такому коду, который ни когда не слетит - будет ещё лучше!
Для того, чтобы понять как оптимизировать такую таблицу для её автоматических расчётов показателей, которые она собирает и считает, нужно её посмотреть и понимание о предстоящем задании, придёт само. В связи с этим, считаю ТЗ здесь излишним. Но если необходимо, оформим.
С уважением, Сергей
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