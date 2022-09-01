В Google Spreadsheet есть таблица. В ней три листа. На первом листе Список товаров канцелярской продукции с остатками на складе, на второй список товаров с остатками игрушек, на третьей список товаров с остатками по автомобильной тематике. На каждую страницу со списком товаров я хочу добавить столбик «Отгрузка План» куда на каждом листе напротив наименования товара я буду вставлять количество планируемых к отгрузке товаров. Заполняется всегда не весь список, а например 2-3 товара из большого списка. Т е у каких-то товаров будет стоять число к отгрузке, у каких-то не будет (т к их в этот раз не отгружаем). Задача, сделать так, чтобы на отдельном листе под названием (Отгрузка План) в этом же файле выводился список товаров, у которых заполнена ячейка в столбике «Отгрузка План». Данные должны собираться со всех трех листов и выводиться на отдельном листе подряд. Как только данные из столбика «Отгрузка План» удаляются, На листе «Отгрузка План» удалятся строки, где больше нет данных по количеству товара к отгрузке. На отдельном листе должна формироваться таблица со столбиками: Артикул, Штрихкод, Количество, Короб В поле Короб нужно сделать выпадающий список, где можно выбирать короб от 1 до 15. Поскольку я не могу предоставить данные к оригинальному файлу я даю доступ к файлу-примеру с такими же столбиками и листами. Там будет лист «Отгрузка План» с примером таблицы которая в итоге должна получиться. Как только вы сделаете, чтобы файл с примером работал, вам нужно будет объяснить, как мне эту функцию/ макрос добавить в оригинальный файл (в нем полное соответствие по столбикам и страницам с файлом-болванкой). Как только в оригинальном файле у меня все заработает – задание выполнено. И еще вопрос на подумать – в итоговой табличке будет список товаров с количеством, которые мы отгружаем. У каждого товара будет выбираться из списка короб, в который мы этот товар упакуем. Но может получиться так, что какой-то товар мы отгрузим всего 50 штук, причем 25 штук поедет в коробе 1, а 25 штук поедут в коробе 2. Как в этой табличке лаконично можно сделать, чтобы можно было разбить одну строку на две с разными коробами для одного и того же товара. Ссылка на таблицу-пример ниже. Выпадающий список с коробами я в примере не делала, т к не умею.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ywiu_ZHE2Ri_94nL7_4xRphVbyPkpKhtl_ztO1EFUlk/edit?usp=sharing