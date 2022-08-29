1) нужно с официальных сайтов спарсить модели авто и встроить спаршенную инфу в бд телеграмм бота:

Toyota, Mazda, Scoda, BMW, Renault, Mercedes, Lexus и Nissan

по следующим параметрам:

Название марки, название модели, комплектация, Цена, Объем двигателя, Мощность двигателя, Тип двигателя(Бензин/дизель/гибрид/электро), Привод, Расход, Коробка

2) нужно сделать кнопку обновления парсера в админке или по крону чтобы парсер запускаллся и раз в три дня актуализировал инфу - если появились новые комплектации их собирали и если цены изменились их ставил текущие