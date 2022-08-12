Разработайте скрипт для работы с Гугл таблицами, который будет извлекать информацию о запросах клиентов и предложениях от поставщиков, а затем переносить её в Excel для формирования КП. Учтите вариативность форматов данных и автоматическое выделение особых грузов. Работа возможна из офиса в центре Москвы.
Технический специалист Youtube, Google
Необходимо найти архивы удаленных видео с канала Youtube и восстановить их. Работа разовая. Цена договорная
Заявки фрилансеров
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