Требуется внедрить более продуктивный движок поиска, например Яндекс поиск, в XWIKI для улучшения результатов поиска по базе знаний. Рассматриваются и другие варианты, если они обеспечивают более адекватные результаты.
Интеграция CRM-системы (самописной) со сторонней платформой (чат-бот)
Исходные данные:
Наша компания имеет два основных канала продаж: заказы, оформленные на сайте, и заказы, оформленные по телефону. В подавляющем большинстве случаев менеджер перезванивает клиенту по телефону для уточнения правильности подбора товаров и условий доставки заказа. Оформление заказа и хранение информации о клиентах осуществляется в CRM-системе. На уровне системы не существует закрепления клиента за менеджером, число менеджеров — несколько десятков.
Описание решения:
Часто в процессе общения менеджера с клиентом возникает потребность обмена информацией с клиентом (текст, фотографиями, видео). Менеджер в интерфейсе CRM указывает номер телефона клиента (на котором установлен Viber) и нажимает кнопку старта диалога. В системе происходит закрепление менеджера, нажавшего кнопку, за указанным номером телефона. Если у клиента нет активной подписки на чат-бот в Viber , то клиент получает через Сервис рассылок (SMS club) ссылку на чатбот в сообщении Viber или в СМС. При переходе по ссылке клиент подписывается на наш чат-бот. После подписки на чат-бот клиент получает от чат-бота автоматическое сообщение на старте диалога. Созданный диалог закрепляется за менеджером, который его стартовал. В интерфейсе Платформы в это же время открывается список активных диалогов менеджера, в котором менеджер ожидает появление нового диалога с клиентом.
Клиент, уже подписанный на чат-бот, пишет сообщение в чат-бот. На стороне Платформы должен быть активирован существующий диалог с клиентом. Диалог должен быть перезакреплен за конкретным менеджером по данным CRM о закреплении номера телефона за менеджером, если такие данные есть. Менеджер должен получить уведомление об активации диалога. Если по данным CRM нет закрепления номера телефона за менеджером, то диалог должен стать доступным к обработке другими менеджерами.
Функции продукта (краткое описание)
1. Подписка клиента на чат-бот Viber .
2. Двухсторонний обмен сообщениями (текст, медиа-файлы) в диалоге между клиентом (в чат-боте Viber (Telegram) и конкретным менеджером (Платформа).
3. Отправка автоматических шаблонных сообщений клиенту в чат-бот по событиям и условиям CRM.
4. Закрепление и перезакрепление диалогов за конкретным менеджером по событиям и условиям CRM.
5. Ручное закрепление диалогов за конкретным менеджером в интерфейсе Платформы.
6. Получение статуса подписки на чат-бот для номера телефона.
7. Хранение и актуализация связи "номер телефона — менеджер"
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Обязательно! в отклике на проект необходимо указать платформу(ы), с помощью которых будет создана данная интеграция.
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