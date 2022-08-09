ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Сайт является казино сделанной по игре “standoff 2” Задания:1. Создать базу данных 2. Настроить пополнение баланса на сайте и заносить его в базу данных для его отображения в теге

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3. Создать базу данных всех предметов которые сейчас есть на сайте и присвоить им цену, и имя из списка в txt файле.

4. Создать каждому игроку профиль в котором будет отображаться его предметы которые он получил.

5. Настроить выпадение предметов из кейсов, чтобы после выбора параметров и нажатия на кнопку "ОТКРЫТЬ" появлялось окно рулетки и выпавший из неё предмет попадал игроку в инвентарь и заносился в базу данных.Как примерно должна выглядеть рулетка: