Разработать базу данных на сайте и настроить выпадение предметов

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка248 просмотров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Сайт является казино сделанной по игре “standoff 2” Задания:1. Создать базу данных 2. Настроить пополнение баланса на сайте и заносить его в базу данных для его отображения в теге

.

3. Создать базу данных всех предметов которые сейчас есть на сайте и присвоить им цену, и имя из списка в txt файле.

4. Создать каждому игроку профиль в котором будет отображаться его предметы которые он получил.

5. Настроить выпадение предметов из кейсов, чтобы после выбора параметров и нажатия на кнопку "ОТКРЫТЬ" появлялось окно рулетки и выпавший из неё предмет попадал игроку в инвентарь и заносился в базу данных.Как примерно должна выглядеть рулетка:

3 года назад
DavidMeyster
Давид 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Василий
 
63 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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