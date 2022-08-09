Требуется внедрить более продуктивный движок поиска, например Яндекс поиск, в XWIKI для улучшения результатов поиска по базе знаний. Рассматриваются и другие варианты, если они обеспечивают более адекватные результаты.
Разработать базу данных на сайте и настроить выпадение предметов
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Сайт является казино сделанной по игре “standoff 2” Задания:1. Создать базу данных 2. Настроить пополнение баланса на сайте и заносить его в базу данных для его отображения в теге
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3. Создать базу данных всех предметов которые сейчас есть на сайте и присвоить им цену, и имя из списка в txt файле.
4. Создать каждому игроку профиль в котором будет отображаться его предметы которые он получил.
5. Настроить выпадение предметов из кейсов, чтобы после выбора параметров и нажатия на кнопку "ОТКРЫТЬ" появлялось окно рулетки и выпавший из неё предмет попадал игроку в инвентарь и заносился в базу данных.Как примерно должна выглядеть рулетка:
Заявки фрилансеров
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