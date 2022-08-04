Ищется опытный фронтенд-разработчик на Vue.js и бэкенд на PHP Laravel для доработки двух сайтов. Необходима интеграция с Яндекс картами, добавление полей в форму заявки, выбор категории в админ-меню и переработка формирования отчетов с использованием MySQL.
Занесение данные в Exel таблицу
Внести в таблицу данные по участникам соревнований , разбить время финиша и старта, отсортировать .
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