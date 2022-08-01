Требуется собрать базу данных психологов и специалистов, заинтересованных в образовательных продуктах. База будет использоваться для рассылки информации. Необходимо обеспечить точность и актуальность данных.
Google таблицы (excel)
все внутри файла описано, вопросы/стоимость?
есть таблица готовая, нужно доработать по требованиям из ворда
Заявки фрилансеров
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