Google таблицы (excel)

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Закрыт2 заявки352 просмотра

все внутри файла описано, вопросы/стоимость?

есть таблица готовая, нужно доработать по требованиям из ворда

3 года назад
nuvlad1
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Кирилл
 
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