Необходим перенос всех данных из Бизнес Ру в 1С ИТ. Возможные методы: использование Excel и Interpris. Ожидается максимально полное извлечение данных для дальнейшей работы.
Сбор базы данных о потенциальных клиентах
Сбор данных о потенциальных клиентах:
- наименование
- адрес
- сайт/соц.сети
База данных нужна по кафе, ресторанам, кофейням, ресторанным сетям, кейтерингу в Словении и Хорватии.
Знание английского или сербско-хорватского будет в приоритете.
Заявки фрилансеров
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