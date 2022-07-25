Сбор базы данных о потенциальных клиентах

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Закрыт3 заявки335 просмотров

Сбор данных о потенциальных клиентах:

- наименование

- адрес

- сайт/соц.сети

- e-mail

База данных нужна по кафе, ресторанам, кофейням, ресторанным сетям, кейтерингу в Словении и Хорватии.

Знание английского или сербско-хорватского будет в приоритете.

3 года назад
guest_1659007453383
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Карира
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 минут назад
92 отзыва(-1)
3 года назад

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