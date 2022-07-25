Добавить базу контактов в Telegram канал

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Закрыт6 заявок529 просмотров

Нужно добавить 5000 контактов (номеров телефонов) в Телеграм канал. Это номера наших кандидатов, которые предоставили номера с своего согласия собраны за несколько лет.

Можно пользоваться любым софтом, это не играет роли.

Базы телефонов будут добавляться, потому нужно предусмотреть возможность регулярной догрузки.

3 года назад
Telos_agency
Юлия 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

ArtemSeregin23
Артём 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Олег
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Всеволод
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 минут назад
92 отзыва(-1)
3 года назад
ArtemSeregin23
Артём 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Владислава
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
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