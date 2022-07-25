Нужно добавить 5000 контактов (номеров телефонов) в Телеграм канал. Это номера наших кандидатов, которые предоставили номера с своего согласия собраны за несколько лет.

Можно пользоваться любым софтом, это не играет роли.

Базы телефонов будут добавляться, потому нужно предусмотреть возможность регулярной догрузки.