Нужно сделать парсинг постов из групп фейсбука.

Группы, из которых нужно сделать выгрузку:

https://www.facebook.com/groups/971048520056882/

https://www.facebook.com/groups/1230016080686733/

https://www.facebook.com/groups/195996962421983/

https://www.facebook.com/groups/pythonconnect/

https://www.facebook.com/groups/front.designer/

https://www.facebook.com/groups/308278413765308/

https://www.facebook.com/groups/409645446115733/

https://www.facebook.com/groups/reactjs.developers.community/

https://www.facebook.com/groups/905336412896851/

Период: все посты за последнюю неделю.

Конечная база данных для выгрузки:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sfsgMqkWrSlSqpyyELsyfIx8ILMfsqdiD_LcWMrI6bY/edit#gid=0

Нужно заполнить поля:

1. contact (ссылка на профиль пользователя),

2. message (текст поста),

3. date (дата размещения поста)

За эту тестовую задачу готов заплатить $10.

В дальнейшем готов дать большее задание по разработке постоянного ежедневного парсера для

фейсбука, телеграмма, твиттера и реддита.

Парсер должен брать на вход файл со списком групп и тот же файл для конечной выгрузки.

Парсер должен будет выдавать все посты со всех групп за последние сутки с периодичностью в одни сутки. Данные те же, что и в тестовой задаче. Список групп будет больше. И нужна будет фича парсинга "поиска" этих соцсетей.

Бюджет конечного проекта обсуждаем.