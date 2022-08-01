Требуется упаковать готовый проект Python в exe файл. Проект взаимодействует с онлайн базой данных через API и использует различные библиотеки. Необходимо решить проблемы с библиотеками ahk, pyautogui и keyboard. Убедитесь, что все функции работают после упаковки.
Разработать парсер
Нужно сделать парсинг постов из групп фейсбука.
Группы, из которых нужно сделать выгрузку:
https://www.facebook.com/groups/971048520056882/
https://www.facebook.com/groups/1230016080686733/
https://www.facebook.com/groups/195996962421983/
https://www.facebook.com/groups/pythonconnect/
https://www.facebook.com/groups/front.designer/
https://www.facebook.com/groups/308278413765308/
https://www.facebook.com/groups/409645446115733/
https://www.facebook.com/groups/reactjs.developers.community/
https://www.facebook.com/groups/905336412896851/
Период: все посты за последнюю неделю.
Конечная база данных для выгрузки:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sfsgMqkWrSlSqpyyELsyfIx8ILMfsqdiD_LcWMrI6bY/edit#gid=0
Нужно заполнить поля:
1. contact (ссылка на профиль пользователя),
2. message (текст поста),
3. date (дата размещения поста)
За эту тестовую задачу готов заплатить $10.
В дальнейшем готов дать большее задание по разработке постоянного ежедневного парсера для
фейсбука, телеграмма, твиттера и реддита.
Парсер должен брать на вход файл со списком групп и тот же файл для конечной выгрузки.
Парсер должен будет выдавать все посты со всех групп за последние сутки с периодичностью в одни сутки. Данные те же, что и в тестовой задаче. Список групп будет больше. И нужна будет фича парсинга "поиска" этих соцсетей.
Бюджет конечного проекта обсуждаем.
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