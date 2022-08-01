Подключить PostgreSQL к Power BI

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Завершен1 заявка377 просмотров

Нужно настроить подключение данных из PostgreSQL в Power BI и поставить на автоматическое обновление данных раз в день

PostgreSQL
3 года назад
teremo4ek
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

y_solntsev
Ярослав 
56 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$25
1 день
Escrow
Спасибо большое за работу! Детально проработал задачу, терпеливо ответил на вопросы по настройке, всем советую)
Коммуникация оперативно и понятно. Оплата точно в срок. Благодарю! Рекомендую для работы.

Заявки фрилансеров

y_solntsev
Ярослав 
56 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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