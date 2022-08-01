Требуется разработать интеграцию между amoCRM и самописной CRM. Необходимо обрабатывать данные о контактах и сделках: создание новых контактов в amoCRM, передача информации о сделках из amoCRM в самописную CRM, обновление полей и выполнение заданных условий. Основные блоки работы включают создание контактов, получение полей и событий с определенными параметрами.
Подключить PostgreSQL к Power BI
Нужно настроить подключение данных из PostgreSQL в Power BI и поставить на автоматическое обновление данных раз в день
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходима база данных о потенциальных клиентах, включая кафе, рестораны, кофейни и кейтеринг в Словении и Хорватии. Требуются наименование, адрес, сайт, соцсети и e-mail. Приветствуется знание английского или сербско-хорватского языков.Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходим перенос всех данных из Бизнес Ру в 1С ИТ. Возможные методы: использование Excel и Interpris. Ожидается максимально полное извлечение данных для дальнейшей работы.Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо осуществить рассылку email базы, состоящей из 60000 контактов по странам ЕС. Ожидается высокая эффективность выполнения задачи. Укажите свои навыки и опыт в данной области.Базы данных4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо добавить 5000 контактов (номеров телефонов) в Telegram канал. Контакты собраны с согласия кандидатов и могут быть добавлены с использованием любого программного обеспечения. Также требуется предусмотреть возможность регулярной догрузки баз телефонов.Базы данных1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется автоматизировать базу данных в Excel, связав между собой несколько листов. Необходимо создать эффективные формулы и обеспечить удобный доступ к данным для дальнейшего использования.Базы данных5 заявокЗакрыт3 года назад
Розробіть скрипт для підрахунку транзакцій в Excel, який включає покрокову інструкцію. Потрібно прибрати зайві дані та обчислити суму всіх транзакцій з таблиці.Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по Power Query для создания первых связей из файлов в целевую таблицу, касающуюся финансовой аналитики. Необходимы навыки работы с базами данных и опыт в настройке связей.Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо создать регулярное выражение, которое будет извлекать логин Telegram из различных форматов ввода, таких как t.me/pavel, https://t.me/pavel, @pavel и просто pavel. Результатом должно быть извлечение логина 'pavel' в каждом случае.Базы данных4 заявкиЗакрыт3 года назад