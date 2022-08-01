Требуется разработать парсер для извлечения постов из указанных групп Facebook за последнюю неделю. Необходимо заполнить базу данных, включая ссылку на профиль пользователя, текст поста и дату размещения. За тестовую задачу предусмотрено вознаграждение $10. В будущем планируется расширение функционала для ежедневного парсинга из нескольких соцсетей.
Адаптировать базу данных для генерации коммерческих предложений в ворд
Описание в ТЗ. Мы даем базу данных. Надо доработать, чтобы менеджер проставил количество и сформировалось КП в вордовском формате.
Заявки фрилансеров
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