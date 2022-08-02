Требуется опытный фронт на Vue.js и Бэк (не критично) на PHP Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки298 просмотров

Имеется 2 сайта, с созданием заявки на выезд транспорта (со стороны клиента) и продвижение этой заявки (со стороны админа).

В формировании заявки в пункте выбора адресов адрес подбивается под Гугл карты (map box), работает криво, так как выдаёт не те адреса.  Нужно перебить на яндекс карты (по возможности) и добавить вариант указания адреса без карты.

Добавить несколько доп. полей в создании заявки по типу: комментарии, ночной выезд (отправка в БД MySql)

Добавить в админ меню выбор категории заявки (Срочно, не срочно и тд)

Переделать формирование отчёта (работа с БД MySql)

LaravelMySQLPHPVue.js
3 года назад
guest_16067312513694
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
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Нариман
 
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Денис
 
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онлайн
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3 года назад

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