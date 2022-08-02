Имеется 2 сайта, с созданием заявки на выезд транспорта (со стороны клиента) и продвижение этой заявки (со стороны админа).

В формировании заявки в пункте выбора адресов адрес подбивается под Гугл карты (map box), работает криво, так как выдаёт не те адреса. Нужно перебить на яндекс карты (по возможности) и добавить вариант указания адреса без карты.

Добавить несколько доп. полей в создании заявки по типу: комментарии, ночной выезд (отправка в БД MySql)

Добавить в админ меню выбор категории заявки (Срочно, не срочно и тд)

Переделать формирование отчёта (работа с БД MySql)