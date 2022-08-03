Написать пресет для a-parser для сбора данных со страницы товара

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Закрыт5 заявок414 просмотров

Собрать данные с карточки товара

Пример карточки - https://autolisa.ru/modelnye-chekhly/audi/a6/iv-c7-2011-2014/klassika-ehkokozha-belo-chernyj-au-a6-s7-bch-e/ 

https://drive.google.com/uc?id=1P3QooLBECv0gSx5QiwdBLRNb96a_CET2 

https://drive.google.com/uc?id=18vgWeJ7ch_YMZ8c6chp4MGL6pQ462q6N 

https://drive.google.com/uc?id=1EuWQsb6X7gKKJyeiNHVpBpTu0IHRQt2i 

Мета данные:

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Данные со страницы:

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Характеристики:

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Вывод xml или csv/exel

HTML
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