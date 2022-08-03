Необхідно створити систему, яка забезпечить обмін медіа-файлами та текстовою інформацією між менеджерами та клієнтами під час телефонних розмов у Viber. Проект включає детальний опис комунікації, доступний у файлі.
Написать пресет для a-parser для сбора данных со страницы товара
Собрать данные с карточки товара
Пример карточки - https://autolisa.ru/modelnye-chekhly/audi/a6/iv-c7-2011-2014/klassika-ehkokozha-belo-chernyj-au-a6-s7-bch-e/
https://drive.google.com/uc?id=1P3QooLBECv0gSx5QiwdBLRNb96a_CET2
https://drive.google.com/uc?id=18vgWeJ7ch_YMZ8c6chp4MGL6pQ462q6N
https://drive.google.com/uc?id=1EuWQsb6X7gKKJyeiNHVpBpTu0IHRQt2i
Мета данные:
meta_title
meta_description
Данные со страницы:
h1
code
price
name_breadcrumbs_2
name_breadcrumbs_3
name_breadcrumbs_4
name_breadcrumbs_5
img_url
description (html)
Характеристики:
param_code
param_name
param_value
Вывод xml или csv/exel
Заявки фрилансеров
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