Проблема:

1) Очень длинная воронка, много сделок. Интеграция стандартная очень долго загружает сделки. до суток и то не все.

Что нужно

Написать интеграцию или скрипт, который будет загружать в ройстат изменения по заявкам за последние 3 суток каждые 3 часа. Плюс отдельно процесс обновления всех заявок раз в сутки, который будет запускать обновление всех заявок, в которых были изменения.

Как результат. В ройстате должны обновляться кол-во заявок поступивших за последние 3 дня каждые 3 часа. и раз в сутки в ночь, все осталное.