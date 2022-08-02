Парсинг базы данных

Необходимо собрать базу контактов магазинов, занимающихся отделочными материалами, в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Элисте, Волгограде, Дагестане и Крыму. Ожидается не менее 80% живых контактов, с ориентацией на малярно-штукатурные проф. центры и торговые точки строй материалов. Результат - таблица в Excel с отдельными вкладками по регионам.