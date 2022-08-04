К имеющейся базе данных PHPMYADMIN (если что, можно изменить бд) нужно создать и подключить сайт. Регистрация и авторизация (клиентов и админов),каталог недвижимости разных типов и их сортировка, добавление новых позиций клиентами, внесение и редактирование данных с админки (CRUD).

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