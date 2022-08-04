Сайт онлайн бронирования жилья (бд myadmin)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки345 просмотров

К имеющейся базе данных PHPMYADMIN (если что, можно изменить бд) нужно создать и подключить сайт. Регистрация и авторизация (клиентов и админов),каталог недвижимости разных типов и их сортировка, добавление новых позиций клиентами, внесение и редактирование данных с админки (CRUD).

ЦЕНА МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ

3 года назад
guest_16596826406017
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BitRayDev
Артем 
23 года
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$260
13 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Бизнес
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
BitRayDev
Артем 
23 года
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад

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