Сбор базы контактов магазинов и торговых точек в Ростове-на-Дону, Ростовской области, Краснодар, Элиста, Волгоград, Дагестан-(Гудермес, Махачкала, Дербент), Крым. -1-Ростов/Ростовская область-1.200 контактов, -2-Краснодар-1.200р, -3-Элиста-по факту, -Волгоград-200+-, -Дагестан-200-250, -Крым-250-300. Процент живых контактов-не менее 80%. Ориентир на малярно-штукатурные проф. центры, магазины занимающиеся отделочными материалами для внутренних работ-(шпатлёвки, грунты, краски, клея, стеклохолст), торговые точки строй материалов для внутренней отделки и ремонта, торговые точки строй материалов для внутренней отделки и ремонта. Вид выполненной работы-таблица exel, с отдельными вкладками по городам и регионам. Схема во вложении.