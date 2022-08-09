Написать модуль мультимагазина

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок186 просмотров

Нужно написать модуль для опенкарта или другого движка.

Что хотелось бы.

Есть главный магазин, а на поддоменах точно такие же клоны, но по разным городам. И товары с текстами автоматически менялись при нажатие кнопки обновить.

И чтобы можно было прописать автоматические менять в тексте города. Должен быть список слов в каждом поддомене какие слова на какие меняются. Чтобы один раз прописать этот список, а дальше автоматически.

Например Киев на Днепр, Киеве на Днепре и так далее.

Opencart
3 года назад
guest_16600306785445
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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