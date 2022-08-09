Нужно написать модуль для опенкарта или другого движка.

Что хотелось бы.

Есть главный магазин, а на поддоменах точно такие же клоны, но по разным городам. И товары с текстами автоматически менялись при нажатие кнопки обновить.

И чтобы можно было прописать автоматические менять в тексте города. Должен быть список слов в каждом поддомене какие слова на какие меняются. Чтобы один раз прописать этот список, а дальше автоматически.

Например Киев на Днепр, Киеве на Днепре и так далее.