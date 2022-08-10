Требуется внедрить более продуктивный движок поиска, например Яндекс поиск, в XWIKI для улучшения результатов поиска по базе знаний. Рассматриваются и другие варианты, если они обеспечивают более адекватные результаты.
Автоматизировать базу данных
Здравствуйте, Ильдар! Я бы хотела узнать сможете ли вы автоматизировать базу данных?
Заявки фрилансеров
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