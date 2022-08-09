Необходимо создать базу данных кандидатов. В которую можно будет внести их опыт работы, основные рабочие сертификаты, фотографию. Чтобы можно было быстро найти подходящего кандидата по должности. Нужно чтобы все данные о кандидате можно было вывести в форму анкеты и распечатать ее. Также нужна возможность добавлять вакансии в эту базу, чтобы можно было отслеживать актуальные вакансии.