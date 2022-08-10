Требуется внедрить более продуктивный движок поиска, например Яндекс поиск, в XWIKI для улучшения результатов поиска по базе знаний. Рассматриваются и другие варианты, если они обеспечивают более адекватные результаты.
Из базы данных access сгенерировать word
По имеющейся базе данных перечня товаров (access) необходимо функционалом этой же базы сделать так, чтобы выставляя количество по позициям можно было сформировать файл коммерческого предложения в формате word
Заявки фрилансеров
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