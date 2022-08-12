Требуется разработать парсер для извлечения контактных данных перевозчиков с сайта ati.su, включая информацию о компании, ФИО, телефон и электронную почту. Данные должны быть интегрированы в веб-интерфейс самописной CRM. Укажите цену и сроки выполнения работы.
Скрипт для работы с Гугл таблицами и переносом информации в эксель
В Гугл таблице ведётся учёт запросов клиентов и также туда добавляются предложения от поставщиков. Необходимо оттуда эту информацию получить, перенести в эксель файл (КП для клиента) и сохранить его на диске. Делается это для того чтобы сократить рутинную работу нескольких сотрудников. В зависимости от данных в Гугл таблицах, логика КП для клиента может меняться. К примеру, разные люди заносят сроки поставок в разных форматах, но нужно чтобы в КП было "от и до" на нескольких строчках в зависимости от срочности. В зависимости от состояния товара также может меняться сроки гарантии. Состояние также записывают разные люди и формат написания может меняться, но вариативности не так много (до 20 вариантов всего). Наименование товара может быть написано в несколько строчек, но быть в одной ячейке в ГТ. Также при наличии особых грузов, в КП это должно быть выделено другим цветом и сроки поставки меняются. В зависимости от цены могут быть добавлены ещё несколько видов продажи, но по формату похожие на стандартную продажу. Фрилансер может работать из офиса (в центре Москвы).
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