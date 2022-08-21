Личная БД. Песенник

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Закрыт2 заявки287 просмотров

Есть : синтезатор PSR S 650, флешка, ПК с кучей файлов; *.sty, тексты песен в Ворд, аккорды. Хочу собрать это всё в одну БД. Со своими хОтелками (как это должно выглядить в итоге) определился )))) Пробный вариант в MS ACCESS пытаюсь сделать, делаю. Но не программист и руки кривые )))). Нужна помощь специалиста.... Или разовые консультации специалиста для окончания задуманного..

ДОБРА и МИРА БРАТСКОМУ НАРОДУ !!!!

Простые люди не виноваты !!!! Гребанное правительство !!!!

Привет с АЛТАЯ !!!!

3 года назад
vl555
55 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
24 года
3 года в сервисе
Был
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Никита
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
7 отзывов(-3)
3 года назад

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