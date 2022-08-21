Требуется технический специалист для поиска архивов удаленных видео с канала Youtube и их восстановления. Работа разовая с договорной ценой. Необходим опыт работы с базами данных и платформой Youtube.
Личная БД. Песенник
Есть : синтезатор PSR S 650, флешка, ПК с кучей файлов; *.sty, тексты песен в Ворд, аккорды. Хочу собрать это всё в одну БД. Со своими хОтелками (как это должно выглядить в итоге) определился )))) Пробный вариант в MS ACCESS пытаюсь сделать, делаю. Но не программист и руки кривые )))). Нужна помощь специалиста.... Или разовые консультации специалиста для окончания задуманного..
ДОБРА и МИРА БРАТСКОМУ НАРОДУ !!!!
Простые люди не виноваты !!!! Гребанное правительство !!!!
Привет с АЛТАЯ !!!!
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