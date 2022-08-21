Выполнить ДЗ по SQL

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен1 заявка298 просмотров

Нужно сделать простое задание по SQL. 

SQL
3 года назад
amisha
37 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

newgamer
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Все супер! Еще раз спасибо! :)
Рад сотрудничеству. Рекомендую

Заявки фрилансеров

newgamer
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Технический специалист Youtube, Google

    Требуется технический специалист для поиска архивов удаленных видео с канала Youtube и их восстановления. Работа разовая с договорной ценой. Необходим опыт работы с базами данных и платформой Youtube.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг данных

    Требуется программист для парсинга данных с сайта goszakupki.by. Необходимы сведения об организациях, устраивающих тендеры на сложнотехническое оборудование, включая наименование, телефон, e-mail и сайт. Задача включает сбор и структурирование информации для дальнейшего использования.

    Парсинг данных
    Базы данных10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сборка базы контактов программистов

    Требуется собрать базу данных программистов из Москвы и МО, включая ФИО и номера телефонов. Ищем специалистов с опытом от 1 года и знанием Python, Golang или TypeScript. Срок выполнения - 3 дня. Оплата обсуждается.

    Python
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт для работы с Гугл таблицами и переносом информации в эксель

    Разработайте скрипт для работы с Гугл таблицами, который будет извлекать информацию о запросах клиентов и предложениях от поставщиков, а затем переносить её в Excel для формирования КП. Учтите вариативность форматов данных и автоматическое выделение особых грузов. Работа возможна из офиса в центре Москвы.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать парсер и встроить его в функционал CRM

    Требуется разработать парсер для извлечения контактных данных перевозчиков с сайта ati.su, включая информацию о компании, ФИО, телефон и электронную почту. Данные должны быть интегрированы в веб-интерфейс самописной CRM. Укажите цену и сроки выполнения работы.

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Смс шлюз

    Требуется разработка собственного смс шлюза для рассылки смс сообщений. Включает создание базы данных для управления рассылками. Ожидается проработка всех необходимых функций для стабильной работы системы.

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг данных с сайта

    Задача включает парсинг данных с указанного сайта для формирования базы данных. Требуется извлечение и обработка информации. Подробности описаны в приложенном файле.

    Парсинг данных
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад