Сборка базы контактов программистов

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка442 просмотра

Необходимо сформировать базу данных (ФИО и номер телефона) IT/программисты Москвы и МО

(это могут быть back-end разработчики, frontend - разработчик, тестировщики и др.), подходящие под критерии:

- опыт работы от 1 года

- знают языки пайтон, голанг, тайп скрипт

Срок выполнения задачи: 3 дня

Оплата обговаривается.

Python
3 года назад
guest_16607375791462
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад

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