Оптимизация производительности 1С SQL клиент сервер на ESXI

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка244 просмотра

Добрый день, имеется неплохой сервер LENOVO на относительно свежем ксеоне . на нем стоит ESXI там вертится виртуалка в которой установлен 1с сервер и ms sql 2014 тест гилева показывает 18 попугаев(конф. комплексная автоматизация). В целом работает норм, но вот проводятся документы не очень быстро секунд 5-10 на проведение документа реализации. Решил заняться вопросом оптимизации. Может у кого был такой опыт? именно на ESXI. фичи типа shared memmory включил, электропитание на high perfomance тоже помогло подять результат с 13 до 18. ищу куда еще дальше копать. Диск на котором вертится база и темп samsung 980 pro m.2 подключен через PCI напрямую в виртуалку. Памяти оперативной выделено 20Гб тока под sql. Пользователей 3-4 человека.

SQL
3 года назад
guest_16318141415363
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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