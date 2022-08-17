Добрый день, имеется неплохой сервер LENOVO на относительно свежем ксеоне . на нем стоит ESXI там вертится виртуалка в которой установлен 1с сервер и ms sql 2014 тест гилева показывает 18 попугаев(конф. комплексная автоматизация). В целом работает норм, но вот проводятся документы не очень быстро секунд 5-10 на проведение документа реализации. Решил заняться вопросом оптимизации. Может у кого был такой опыт? именно на ESXI. фичи типа shared memmory включил, электропитание на high perfomance тоже помогло подять результат с 13 до 18. ищу куда еще дальше копать. Диск на котором вертится база и темп samsung 980 pro m.2 подключен через PCI напрямую в виртуалку. Памяти оперативной выделено 20Гб тока под sql. Пользователей 3-4 человека.