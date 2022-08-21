Построить прогноз и внести данные в финмодель

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка255 просмотров

10 000 оплата! + при правильной работе - частые такие заказы!

опыт в построении форкастов обязателен!)))

Есть таблица с данными, форкаст нужно построить

цель: построить прогноз

что есть:

1. таблица с ретроспективными данными по количеству запросов с абсолютными значениями

2. таблица трафика за год

3. таблица трафика с конверсиями

4. таблица с данные по конкурентам

5. таблица с разными данными : зарплаты, расходы за предыдущий период

Задачи:

1. определить наиболее подходящий метод прогнозирования с учетом, что данные имеются только за 2 года и повторяют 10+ полином!

Использовать: таблицу ключевых запросов за 2 года, таблицу трафика

Можно сделать 2 метода, но тогда эти прогнозы в обязательном порядке пойдут в общую финмодель.

2. На базе таблиц определить коэффицент сезонности

использовать: таблицу ключевых запросов за 2 года

3. Добавить коэффицент узнаваемости темы относительно общего графика (фактор роста - суммарный охват от пиар-кампаний будет 2 млн человек)

4. Сделать прогноз на 3 года

5. Вставить в нужные поля данные из других таблиц (интуитивно понятные поля: ЗП из одной таблицы в другую и т.д.)

5. Построить прогноз роста с учетом показателей из форкаста

3 года назад
guest_16612583058127
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
56 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

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