Требуется технический специалист для поиска архивов удаленных видео с канала Youtube и их восстановления. Работа разовая с договорной ценой. Необходим опыт работы с базами данных и платформой Youtube.
Построить прогноз и внести данные в финмодель
10 000 оплата! + при правильной работе - частые такие заказы!
опыт в построении форкастов обязателен!)))
Есть таблица с данными, форкаст нужно построить
цель: построить прогноз
что есть:
1. таблица с ретроспективными данными по количеству запросов с абсолютными значениями
2. таблица трафика за год
3. таблица трафика с конверсиями
4. таблица с данные по конкурентам
5. таблица с разными данными : зарплаты, расходы за предыдущий период
Задачи:
1. определить наиболее подходящий метод прогнозирования с учетом, что данные имеются только за 2 года и повторяют 10+ полином!
Использовать: таблицу ключевых запросов за 2 года, таблицу трафика
Можно сделать 2 метода, но тогда эти прогнозы в обязательном порядке пойдут в общую финмодель.
2. На базе таблиц определить коэффицент сезонности
использовать: таблицу ключевых запросов за 2 года
3. Добавить коэффицент узнаваемости темы относительно общего графика (фактор роста - суммарный охват от пиар-кампаний будет 2 млн человек)
4. Сделать прогноз на 3 года
5. Вставить в нужные поля данные из других таблиц (интуитивно понятные поля: ЗП из одной таблицы в другую и т.д.)
5. Построить прогноз роста с учетом показателей из форкаста
Заявки фрилансеров
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