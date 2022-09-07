Составить базу всех садиков и детских развивашек по городу Алматы 2ГИС

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт7 заявок377 просмотров

1. Нужна база детских садиков по городу

2. Нужна база всех развивашек по городу

3. Отдельная таблица на каждого, база с 2Гиса

4. Наименование, Контакты, Адрес

3 года назад
guest_16625332083435
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Леся
 
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Ансар
 
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3 года назад

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