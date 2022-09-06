Разработать Календарно-сетевой график в ORACLE PRIMAVERA P6

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По имеющемуся в exel графику необходимо разработать Календарно-сетевой план-график с использованием программного обеспечения управления проектами ORACLE PRIMAVERA P6

3 года назад
guest_16624558226843
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