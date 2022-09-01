Нужно разбираться в докерах

Есть готовый парсер для стим (Парсит ксго, дота2)

После 3 месяца перерыва не получается запустить этот парсер, проблема где то в докере, и не получается исправить.

Парсер стоял на впс (512 мб озу) и работал хорошо.

Нужно настроить парсер для стима или переписать его:

1. Убрать ошибки при парсенге (Остановка на середине парсинга и тд...)

2. Увеличить скорость парсинга до 16-20к предметов за 60 минут

3. Настроить правильную оценку предметов (Если предмет с одинаковым названием но предметы разные - оценивать по цене самого дешевого предмета, если предмет отличается в названии на 1 символ - это то же разные предметы)

исключить ошибки если цена на предмет на стиме 100 руб, то парсер ее по непонятной причине не доложен оценить 1000 руб и тд...

Установить все на впс и настроить