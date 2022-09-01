Ищется специалист по Google таблицам для оптимизации финансового отчета, который сейчас ведется только для KazanExpress. Задача - адаптировать таблицу для аналитики по трем маркетплейсам: WB, OZON и KazanExpress. Важно, чтобы структура таблицы автоматически рассчитывала показатели на основе введенных данных. Возможность предложить устойчивый код для интеграции данных также приветствуется.
Настроить парсер для стим или переписать
Нужно разбираться в докерах
Есть готовый парсер для стим (Парсит ксго, дота2)
После 3 месяца перерыва не получается запустить этот парсер, проблема где то в докере, и не получается исправить.
Парсер стоял на впс (512 мб озу) и работал хорошо.
Нужно настроить парсер для стима или переписать его:
1. Убрать ошибки при парсенге (Остановка на середине парсинга и тд...)
2. Увеличить скорость парсинга до 16-20к предметов за 60 минут
3. Настроить правильную оценку предметов (Если предмет с одинаковым названием но предметы разные - оценивать по цене самого дешевого предмета, если предмет отличается в названии на 1 символ - это то же разные предметы)
исключить ошибки если цена на предмет на стиме 100 руб, то парсер ее по непонятной причине не доложен оценить 1000 руб и тд...
Установить все на впс и настроить
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