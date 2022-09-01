Требуется настроить или переписать парсер для Steam, который будет работать с играми CS:GO и Dota 2. Необходимо устранить ошибки парсинга, увеличить скорость до 16-20 тысяч предметов в час и правильно оценивать предметы. Парсер должен быть установлен на VPS с 512 МБ ОЗУ. Знание Docker обязательно.