Задача заключается в извлечении ключа из токена с неизвлекаемым ключом рутокен. Необходимо подробно описать процесс и методы, используемые для выполнения этой задачи.
Сайт на Django + Питон
Здравствуйте!
Нужен разработчик для сайта с такими компетенциями:
python
Django
RestFramework
Jinja2
опыт желательно от 1,5-2 лет
HTML CSS JS JQuery Bootstrap
Базы данных
Mysql SQlite Postgresql
И серверная часть
Работа с FileZilla, Cpanel, DirectAdmin
Сайт уже написан (клиника семейной медицины), нужно дорабатывать отдельные страницы и помогать вести его в дальнейшем (коды вставлять для контекста, работать вместе с СЕО разработчиком)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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