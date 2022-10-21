ivanov_vasa

Иван ivanov_vasa

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
C# разработчик

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C# c++, Java, python

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SQL, HTML, css.

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Помощь в написании лабораторных, курсовых и дипломных работ любой сложности.

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Базы данных, парсеры или ПО для пк.

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Отзывы заказчиков

KirillSeoso
Кирилл 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
2 года назад
Необходимо создать Windows приложение на С++ или C#
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
rudometov
44 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$300
3 балла
3 года назад
Сделать программу которая работает с API сервиса
1. Полное игнорирование ТЗ 2. Программа сделана с задержкой в 3 раза 3. Человек обещает, но не выполняет 4. Врет во время арбитража что все сделано, что это я прошу переносить сроки и меняю ТЗ. По факту выигранный мною спор, куча потраченного времени и сил