1. Полное игнорирование ТЗ 2. Программа сделана с задержкой в 3 раза 3. Человек обещает, но не выполняет 4. Врет во время арбитража что все сделано, что это я прошу переносить сроки и меняю ТЗ. По факту выигранный мною спор, куча потраченного времени и сил