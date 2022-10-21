C# разработчик
***********************
C# c++, Java, python
************************
SQL, HTML, css.
************************
Помощь в написании лабораторных, курсовых и дипломных работ любой сложности.
***********************
Базы данных, парсеры или ПО для пк.
***********************
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$300
3 балла
3 года назад
1. Полное игнорирование ТЗ 2. Программа сделана с задержкой в 3 раза 3. Человек обещает, но не выполняет 4. Врет во время арбитража что все сделано, что это я прошу переносить сроки и меняю ТЗ. По факту выигранный мною спор, куча потраченного времени и сил