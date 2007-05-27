Необходимо разработать функционал автопокупки товаров в магазине на liquidshop. Работа рассчитана на один день. Подробное техническое задание прикреплено к заказу.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $100
Необходимо разработать систему автопокупки товаров в магазине lequidshop. Учет капчи, которая решается через rucaptcha, и возможность оплаты криптовалютой (USDT TRC20) или через payeer. Проект ориентирован на автоматизацию процесса покупки аккаунтов, которые выкладываются нечасто.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $30
Необходимо разработать парсер данных, который будет собирать информацию и выгружать результаты в Telegram-канал или бота. Укажите технологии и подходы, которые планируете использовать для реализации проекта.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется спарсить данные с указанного сайта. Необходимы навыки веб-программирования. Срок выполнения задания - 3 дня. Обеспечьте корректность и полноту собранной информации.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется разработать вторую версию прикладного программного обеспечения. Необходимо учесть обновления функционала и улучшения по сравнению с первой версией.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
- $200
Требуется разработать вторую версию программы, которая будет работать с другим API. Необходимо обновить функционал и интегрировать новое API для улучшения работы приложения.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Требуется разработать прикладное программное обеспечение для Windows в формате .EXE. Срок выполнения - 4 дня. Подробное техническое задание будет предоставлено. Ожидается, что разработчик сможет ответить на все возникшие вопросы.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
- $300
Требуется разработать программу (EXE) для Windows, которая будет взаимодействовать с API определенного сервиса. Техническое задание предоставлено в аттаче. Необходим опыт в веб-программировании и знание работы с API.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется разработать программу, которая будет взаимодействовать с API парсера socialscrape.com. Основная задача - получать пользователей и сохранять их данные в файл. Подробное техническое задание доступно в аттаче. Укажите цену и сроки выполнения.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо интегрировать API от socialscrape для парсинга пользователей из соцсетей по заданной локации. Программа должна делать запросы к API и сохранять полученные данные в файл. Для теста используйте указанный URL. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад