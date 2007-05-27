rudometov

Андрей Рудометов rudometov

 
44 года
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$565
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сделать авто покупку товара в магазине на lequidshop

    $100

    Необходимо разработать систему автопокупки товаров в магазине lequidshop. Учет капчи, которая решается через rucaptcha, и возможность оплаты криптовалютой (USDT TRC20) или через payeer. Проект ориентирован на автоматизацию процесса покупки аккаунтов, которые выкладываются нечасто.

    Создание ботов
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер данных

    $30

    Необходимо разработать парсер данных, который будет собирать информацию и выгружать результаты в Telegram-канал или бота. Укажите технологии и подходы, которые планируете использовать для реализации проекта.

    Парсинг данныхСоздание парсеров
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Спарсить данные с сайта

    Требуется спарсить данные с указанного сайта. Необходимы навыки веб-программирования. Срок выполнения задания - 3 дня. Обеспечьте корректность и полноту собранной информации.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать вторую версию программы

    $200

    Требуется разработать вторую версию прикладного программного обеспечения. Необходимо учесть обновления функционала и улучшения по сравнению с первой версией.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вторая версия программы

    $200

    Требуется разработать вторую версию программы, которая будет работать с другим API. Необходимо обновить функционал и интегрировать новое API для улучшения работы приложения.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать программу для Windows (.EXE)

    $300

    Требуется разработать прикладное программное обеспечение для Windows в формате .EXE. Срок выполнения - 4 дня. Подробное техническое задание будет предоставлено. Ожидается, что разработчик сможет ответить на все возникшие вопросы.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать программу которая работает с API сервиса

    $300

    Требуется разработать программу (EXE) для Windows, которая будет взаимодействовать с API определенного сервиса. Техническое задание предоставлено в аттаче. Необходим опыт в веб-программировании и знание работы с API.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать программу которая работает с API парсера

    Требуется разработать программу, которая будет взаимодействовать с API парсера socialscrape.com. Основная задача - получать пользователей и сохранять их данные в файл. Подробное техническое задание доступно в аттаче. Укажите цену и сроки выполнения.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интегрировать API от socialscrape com в программу

    Необходимо интегрировать API от socialscrape для парсинга пользователей из соцсетей по заданной локации. Программа должна делать запросы к API и сохранять полученные данные в файл. Для теста используйте указанный URL. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

san1rope
17 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
$65
10 баллов
2 года назад
Авто покупка товаров в магазине на luqiudshop
Идеальный заказчик! Сразу хорошо поставлена задача, оплата без задержек!
Очень хороший исполнитель! Всегда на связи, все вовремя делает. Давненько не попадались такие хорошие фрилансеры
Ответный отзыв
Vamp
43 года
21 год в сервисе
Был
3 дня назад
$200
10 баллов
3 года назад
Сделать вторую версию программы
Все отлично. Рекомендую
Второй раз обращаюсь к Евгению за второй версией программы. Работа сделана в кратчайшие сроки и без ошибок. Если Вам нужен адекватный кодер - то это только сюда.
Ответный отзыв
Vamp
43 года
21 год в сервисе
Был
3 дня назад
$300
10 баллов
3 года назад
Написать программу для Windows (.EXE)
Приятное сотрудничество. Понятное ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи.
Спасибо большое исполнителю! Быстро, четко и грамотно сделал программу. Еще обращусь
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