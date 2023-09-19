Сделать авто покупку товара в магазине на lequidshop

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка78 просмотров
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Есть продавец аккаунтов, который не часто выкладывает аккаунты в магазине

Надо сделать автопокупку товаров

Капча : есть (решается через rucaptcha)

Метод оплаты : Есть несколько вариантов : крипта (USDT TRC20) или payeer.

Ссылка на магазин : https://izirega.com

3 месяца назад
rudometov
43 годаЛитва
год в сервисе
Был
10 дней назад