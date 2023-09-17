Доделать шаблон WP сайта

Необходимо по заданию разработать сервис автопубликации в соц сетях. Опыт работы с API соц сетей обязателен. Пожалуйста, предложите стоимость в заявке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно функционал старого сайта сделать на новом шаблоне. То есть ничего выдумывать не нужно, просто подстроить "новый шаблон сайта" под функционал "старого".
Что нужно сделать:
1. Перенести магазин - https://preview.themeforest.net/item/foodfly-fast-food-delivery-restaurant-wordpress-theme/full_screen_preview/35312555?_ga=2.5462067.1837850372.1695036680-1004817460.1650093383 на главную страницу.
2. Для товаров на новой теме добавить возможно выбора количества товара, который автоматически добавляется в корзину (также, как и на старой версии сайта)
3.Сделать плавающее окно, которое появляется внизу экрана с количеством товара и ценой. (также, как и на старой версии сайта)
4.просмотр и оформление товара также как и на старом сайте. Только сделать это все на новом шаблоне.
Шаблон темы, который мы покупаем - https://preview.themeforest.net/item/foodfly-fast-food-delivery-restaurant-wordpress-theme/full_screen_preview/35312555?_ga=2.5462067.1837850372.1695036680-1004817460.1650093383
Вот старый сайт - https://mangals.ps.me/
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