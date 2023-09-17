Доделать шаблон WP сайта

$40
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки82 просмотра
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Нужно функционал старого сайта сделать на новом шаблоне. То есть ничего выдумывать не нужно, просто подстроить "новый шаблон сайта" под функционал "старого".

Что нужно сделать:

1. Перенести магазин - https://preview.themeforest.net/item/foodfly-fast-food-delivery-restaurant-wordpress-theme/full_screen_preview/35312555?_ga=2.5462067.1837850372.1695036680-1004817460.1650093383 на главную страницу.

2. Для товаров на новой теме добавить возможно выбора количества товара, который автоматически добавляется в корзину (также, как и на старой версии сайта)

3.Сделать плавающее окно, которое появляется внизу экрана с количеством товара и ценой. (также, как и на старой версии сайта)

4.просмотр и оформление товара также как и на старом сайте. Только сделать это все на новом шаблоне.

Шаблон темы, который мы покупаем - https://preview.themeforest.net/item/foodfly-fast-food-delivery-restaurant-wordpress-theme/full_screen_preview/35312555?_ga=2.5462067.1837850372.1695036680-1004817460.1650093383

Вот старый сайт - https://mangals.ps.me/

3 месяца назад
sergeykuzmenko93
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад