Прикрутить систему оплаты картой на сайт Wordpress

Есть сайт на wordpress, я занимаюсь его версткой. В админке нужно будет добавить поле с ценами и кнопки "Купить" , по нажатию на них - прикрутить какую-то систему оплаты картами. Возможно уже использовали и можете посоветовать какую лучше (в т.ч. где процент поменьше))



Также нужно будет добавить историю покупок.



Хотелось бы найти бэкенд-программиста с опытом и адекватными ценами для реализации этого и других совместных проектов в будущем.