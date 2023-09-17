Прикрутить систему оплаты картой на сайт Wordpress

Веб-программированиеЗакрытнет заявок37 просмотров
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Есть сайт на wordpress, я занимаюсь его версткой. В админке нужно будет добавить поле с ценами и кнопки "Купить" , по нажатию на них - прикрутить какую-то систему оплаты картами. Возможно уже использовали и можете посоветовать какую лучше (в т.ч. где процент поменьше))

Также нужно будет добавить историю покупок.

Хотелось бы найти бэкенд-программиста с опытом и адекватными ценами для реализации этого и других совместных проектов в будущем.

WordPress
3 месяца назад
alex_mitin
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад