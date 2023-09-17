Натяжка Дизайна на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок28 просмотров
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Приветствую.

Задача заверстать готовый дизайн и натянуть на Битрикс.

Просто верстку не предлагать.

Прошу написать контакты (телеграмм) и сумму оплаты в час.

3 месяца назад
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад