Разработка Razor отчета для IIKO

$80
Веб-программированиеЗакрытнет заявок5 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет!

готовы ли за такое задание взяться?

Отчет DailyTipOut должен за  текущий день рассчитать:

входные настраиваемые  параметры:


  Перечень  продуктовых категорий ( Food, Alco)

  Перечень надбавок и типов оплаты которые  подлежат распределению

  перечень ролей пользователей которые участвуют в распределении ( Waiter, Bartender, Bar back, Food Runner, Busser)

  Перечень отделений участвующих в расчете (Floor, Main Bar)

  % распределения 


что должен считать отчет на первом этапе:

 1 рассчитать общую сумму продаж  по продуктовым категориям Alco  и  Food  по каждому  отделению ( то есть заказы закрытые на столах этого отделения).     ? 


Например: 

отделение  Main Bar  (Alco_MainBar: $800  Food_MainBar: $200)

отделение Floor (  Alco_Floor  $500, food_floor $1500),


 2 рассчитать общую сумму  ( размер пула)  безналичных чаевых и надбавок  Gratuity     по каждому отделению  (аналогично) и официанту по его заказам

Main Bar: ( $180  Gratuity,  $100 Credit card tips, всего  к распределению  MainBarTipsPool =$280 ) 

Floor :    Waiter 1 = $180 (100 gratuity + 80 Credit card  tips),  Waiter 2 = $400 (300 gratuity, 100 Credit card  tips)

Доля каждого официатна в чаевых   Watier1 180/580=31%   Waiter2  400/580=69%, общая сумма чаевых зала TipsFloor=180+400=580


 3 рассчитать количество людей работающих в  вышеуказанных  ролях на в каждом отедлении (  количество отработанных часов в день > 0)  чтобы понять на сколько  делить 

Floor (  Waiter -  2 человека  Food Runner 1 человек,  Busser 1 чел)

Main Bar ( Baternder - 2 человека,  Bar back - 1 человек)


 4  рассчитать tip out (распределение чаевых  по каждому  отделению)  для роли  по следующим правилам:

 

Floor: 

6% от суммы продаж  алкоголя в зале  уходит в  пул бара, вычитается с чаевых каждого официанта  (  Alco_Floor x 6% или $500 x 6% = $30,   MainBarTipsPool=$280+$30=$310, Waiter1Tips=180-31%*30=170.7, Waiter2Tips=400-69%*30=400-20.7=379.3)


6% от чаевых зала идет роли  Food Runner ( $580 x 6%=  $34.8 = Food Runner, Waiter1Tips=170.7-31%*34.8=159.91, Waiter2Tips=379.3-69%*34.8=355.29


6% от чаевых  зала идет роли  Busser  ($580 x 6%=  $34.8 = Busser, 

Waiter1Tips=159.91-31%*34.8=149.12, Waiter2Tips=355.29 - 69%*34.8=331.28


6% от продаж еды на баре идет фудраннеру  из пула чаевых бара ( FoodRunner_tips= FoodMainBar x 6%, $200 x 6% =  $12,  MainBarTipsPool=310-12=$298)


12% от пула бара идет бабреку (BarbackTips=MainBarTipsPool x 12% =310 x 12% = $37.2,  MainBarTipsPool=$298-37.2=260.8


 5  рассчитать количество чаевых каждому человеку на смене:

MainBarTipsPool = $260.8,   рбаотали в роли бармен два человека, значит на каждого 

Bartender1Tip=130.4

Bartender2Tips=$130.4



и берем уже рассчитанные чаевые 

FoodRunnerTips=34.8+12=$46.8

BusserTips=$34.8

BarbackTips=$37.2

Waiter1Tips=149.12

Waiter2Tips=331.28



На втором этапе надо



 1 эти чаевые начислить в зарплату на фронте

  • Сделать внесение чаевых зала и бара  на фронте  так чтбы это не отражалось на кассе (сразу на отдельный счет зарплаты персонлаьный каждому стотруднику ) 

FoodRunnerTips==$46.8

BusserTips=$34.8

BarbackTips=$37.2

Waiter1Tips=149.12

Waiter2Tips=331.28


 2 сделать отчет  в беке по (OLAP по проводкам?)   TipsDistributiuon ( если невозможно то на фронте) за  настраиваемый период (по умолчанию неделя)  который показывает по каждому сотруднику его часть чаевых за  каждый отчетный  день и в целом за период

3 месяца назад
maximemm
Максим 
46 летСША
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад