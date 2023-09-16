Разработка Razor отчета для IIKO

Привет!

готовы ли за такое задание взяться?

Отчет DailyTipOut должен за текущий день рассчитать:

входные настраиваемые параметры:





Перечень продуктовых категорий ( Food, Alco)

Перечень надбавок и типов оплаты которые подлежат распределению

перечень ролей пользователей которые участвуют в распределении ( Waiter, Bartender, Bar back, Food Runner, Busser)

Перечень отделений участвующих в расчете (Floor, Main Bar)

% распределения





что должен считать отчет на первом этапе:

1 рассчитать общую сумму продаж по продуктовым категориям Alco и Food по каждому отделению ( то есть заказы закрытые на столах этого отделения). ?





Например:

отделение Main Bar (Alco_MainBar: $800 Food_MainBar: $200)

отделение Floor ( Alco_Floor $500, food_floor $1500),





2 рассчитать общую сумму ( размер пула) безналичных чаевых и надбавок Gratuity по каждому отделению (аналогично) и официанту по его заказам

Main Bar: ( $180 Gratuity, $100 Credit card tips, всего к распределению MainBarTipsPool =$280 )

Floor : Waiter 1 = $180 (100 gratuity + 80 Credit card tips), Waiter 2 = $400 (300 gratuity, 100 Credit card tips)

Доля каждого официатна в чаевых Watier1 180/580=31% Waiter2 400/580=69%, общая сумма чаевых зала TipsFloor=180+400=580





3 рассчитать количество людей работающих в вышеуказанных ролях на в каждом отедлении ( количество отработанных часов в день > 0) чтобы понять на сколько делить

Floor ( Waiter - 2 человека Food Runner 1 человек, Busser 1 чел)

Main Bar ( Baternder - 2 человека, Bar back - 1 человек)





4 рассчитать tip out (распределение чаевых по каждому отделению) для роли по следующим правилам:

Floor:

6% от суммы продаж алкоголя в зале уходит в пул бара, вычитается с чаевых каждого официанта ( Alco_Floor x 6% или $500 x 6% = $30, MainBarTipsPool=$280+$30=$310, Waiter1Tips=180-31%*30=170.7, Waiter2Tips=400-69%*30=400-20.7=379.3)





6% от чаевых зала идет роли Food Runner ( $580 x 6%= $34.8 = Food Runner, Waiter1Tips=170.7-31%*34.8=159.91, Waiter2Tips=379.3-69%*34.8=355.29





6% от чаевых зала идет роли Busser ($580 x 6%= $34.8 = Busser,

Waiter1Tips=159.91-31%*34.8=149.12, Waiter2Tips=355.29 - 69%*34.8=331.28





6% от продаж еды на баре идет фудраннеру из пула чаевых бара ( FoodRunner_tips= FoodMainBar x 6%, $200 x 6% = $12, MainBarTipsPool=310-12=$298)





12% от пула бара идет бабреку (BarbackTips=MainBarTipsPool x 12% =310 x 12% = $37.2, MainBarTipsPool=$298-37.2=260.8





5 рассчитать количество чаевых каждому человеку на смене:

MainBarTipsPool = $260.8, рбаотали в роли бармен два человека, значит на каждого

Bartender1Tip=130.4

Bartender2Tips=$130.4







и берем уже рассчитанные чаевые

FoodRunnerTips=34.8+12=$46.8

BusserTips=$34.8

BarbackTips=$37.2

Waiter1Tips=149.12

Waiter2Tips=331.28







На втором этапе надо







1 эти чаевые начислить в зарплату на фронте

Сделать внесение чаевых зала и бара на фронте так чтбы это не отражалось на кассе (сразу на отдельный счет зарплаты персонлаьный каждому стотруднику )

FoodRunnerTips==$46.8

BusserTips=$34.8

BarbackTips=$37.2

Waiter1Tips=149.12

Waiter2Tips=331.28





2 сделать отчет в беке по (OLAP по проводкам?) TipsDistributiuon ( если невозможно то на фронте) за настраиваемый период (по умолчанию неделя) который показывает по каждому сотруднику его часть чаевых за каждый отчетный день и в целом за период