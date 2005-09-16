Корректировки сайта на Joomla

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Создать сервер на reg.ru

Настроить ISPmanager

Установить сайт Zilmart.ru

Обновить Joomla до 3.9 (по возможности до 4 версии) и обновить joomshop до последней версии под версию joomla.
ссылки и интеграцию с 1 с нужно сохранить обьязательно

Joomla
3 месяца назад
smartartcoder
Петр 
32 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад